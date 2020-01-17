Бездомная женщина из Челябинска месяц прожила в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово месяц жила бездомная женщина. По данным источника «URA.RU», ее заметили сотрудники компании, расположенной в одном из терминалов.
«Из разговора выяснилось, что она из Челябинска, сын-алкоголик выгнал ее из квартиры и разорвал паспорт», — рассказал «URA.RU» человек, знакомый с ситуацией, добавив, что месяц женщина спала на скамейке. По виду неизвестная выглядит опрятно, общается вежливо.
Сотрудники собрали для женщины деньги и одежду, накормили обедом и отправляют ее в Тюмень на Bla Bla Car. Туда ее якобы позвала знакомая, предложив поработать в местном монастыре.
В пресс-службе аэропорта «Кольцово» корреспонденту «URA.RU» порекомендовали обратиться за комментарием в транспортную полицию. В отделе информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО рассказали, что нарушений общественного порядка в Кольцово со стороны женщины зафиксировано не было, но по ее истории будет проведена проверка.