Бездомная женщина из Челябинска месяц прожила в аэропорту Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово, место стоянки такси
Аэропорт Кольцово стал для уралочки домомФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Кольцово месяц жила бездомная женщина. По данным источника «URA.RU», ее заметили сотрудники компании, расположенной в одном из терминалов.

«Из разговора выяснилось, что она из Челябинска, сын-алкоголик выгнал ее из квартиры и разорвал паспорт», — рассказал «URA.RU» человек, знакомый с ситуацией, добавив, что месяц женщина спала на скамейке. По виду неизвестная выглядит опрятно, общается вежливо.

Сотрудники собрали для женщины деньги и одежду, накормили обедом и отправляют ее в Тюмень на Bla Bla Car. Туда ее якобы позвала знакомая, предложив поработать в местном монастыре.

В пресс-службе аэропорта «Кольцово» корреспонденту «URA.RU» порекомендовали обратиться за комментарием в транспортную полицию. В отделе информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО рассказали, что нарушений общественного порядка в Кольцово со стороны женщины зафиксировано не было, но по ее истории будет проведена проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
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