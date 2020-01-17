Продюсер Пригожин осудил Водонаеву после слов о рожающем быдле

Пригожин сказал, что Водонаева не имеет права оскорблять людей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил телеведущую Алену Водонаеву, которая раскритиковала идею увеличения маткапитала. Уроженка Тюмени считает, что массовая финансовая поддержка семей заставит «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, рожать ради миллиона».

«Конечно, она [Водонаева] имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права», — цитирует Пригожина «Газета.ру». По его словам, это неправильно, когда оценку материнскому капиталу дают блогеры в Instagram. Продюсер добавил, что поддерживает инициативу о выплате материнского капитала при рождении первого ребенка. Он считает, что это решение дает надежду российским семьям.

Ранее телезвезда Водонаева в своем instagram-аккаунте высказалась против инициативы увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка. Экс-участник проекта «Дом-2» из Екатеринбурга Степан Меньщиков заявил, что Водонаевой стоит аккуратнее выбирать слова, пишет телеканал 360.