Рухнувший лед чудом не зацепил людей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Силовики намерены проверить ледовый городок в Екатеринбурге, где обрушилась высокая ледяная стена. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обеспечения безопасности граждан на территории ледового городка», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По ее словам, местная власть обязана обеспечивать безопасность граждан в местах массового пребывания. «На органы местного самоуправления возложены обязанности по организации обустройства мест массового отдыха населения, создание условий для массового отдыха жителей», — говорит Канатова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в центре Екатеринбурга возле главной елки города обрушилась высокая ледяная стенка. Рухнувший лед чудом не задел находившихся поблизости посетителей, в том числе детей.