Синоптики пообещали россиянам оттепель в середине зимы

Погода будет больше напоминать весеннюю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Синоптики пообещали россиянам приход весны в середине января. Погода в ближайшие выходные будет теплее, чем обычно бывает зимой. Об этом сообщает центр «Фобос».

По сообщениям синоптиков, погода в ближайшие дни будет напоминать мартовскую. «В Москве ожидается весенняя погода, как в начале марта: переменная облачность, без осадков, 0…+3°», — говорится на сайте центра Фобос.

В Санкт-Петербурге в субботу будет солнечно, а воскресенье ожидается облачность. Температура ожидается на уровне от плюс двух до плюс пяти градусов, ожидается ветер и кратковременные дожди.

На Урале синоптики предрекают небольшой снег из-за пониженного атмосферного давления. В Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле градусник термометра будет находиться между отметками в минус четыре и минус семь градусов. В Тюмени будет от минус восьми до минус девятнадцати градусов.

На территории Поволжья ожидается солнечная погода без осадков. В Нижнем Новгороде, Пензе, Казани, Саранске и Волгограде — от минус двух до плюс одного, в Астрахани — от плюс трех до плюс пяти.

На юге России ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды, возможно, с небольшими осадками. В Ростове-на-Дону будет от плюс двух до плюс четырех, в Симферополе и Краснодаре от плюс пяти до плюс семи, в Сочи — от плюс семи до плюс девяти.

В Западной Сибири погода будет находиться под влиянием антициклона. В Омске и Новосибирске ожидается холод от минус 17 до минус 19 градусов. На Дальнем Востоке также будет холодно — в Хабаровске от минус 16 до минус 18, во Владивостоке от минус пяти до минус семи.