В США признали отставание от России в области гиперзвукового оружия

США отстают от других стран в развитии гиперзвукового вооружения, мировым лидером в котором является Россия. Такое заявление сделал американский генерал Джон Хайтен, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Мы теперь в состоянии серьезной конкуренции в области гиперзвуковых вооружений, а десять лет назад были впереди», — приводит сайт центра слова генерала. Он добавил, что США следует понять причины отставания и извлечь уроки из этих ошибок.
Хайтен напомнил о двух программах по разработке гиперзвукового вооружения, которые после неудачи было решено закрыть. По его мнению, Штатам нужно не вдаваться в многолетние изучения таких провалов, а ускориться и научиться рисковать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о мировом лидерстве российской армии по степени развития передового вооружения. Он отметил, что ни у одной страны в мире, кроме России, нет гиперзвукового оружия, пишет RT. По оценкам военных экспертов, подобные технологии в других странах появятся не раньше, чем через десять лет.