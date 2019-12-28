Военный эксперт назвал срок, на который США отстает от России в гиперзвуковом оружии

Россия развитием гиперзвукового оружия отвечает на внешние военные угрозы, считает эксперт Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Другие страны, в частности США, в ближайшие десять лет не смогут создать военную технологию, которая бы ответила на новое российское гиперзвуковое оружие. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» выразил военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее сообщалось, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов (12,25 тысячи км/ч у поверхности земли). По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, образцы гиперзвукового оружия создаются в России для применения с воздушных носителей, наземных и морских носителей.

«Гиперзвуковое оружие — новая технология, которой обладает только Россия. По оценкам экспертов, что-то подобное в других государствах в ближайшие лет десять создать не удастся», — рассказал Кошкин. По его мнению, США понадобится много времени на то, чтобы разработать и внедрить эту технологию, тогда как в России гиперзвуковые ракеты уже стоят на боевом дежурстве. По словам Кошкина, сейчас Москва впервые в истории лидирует в гонке вооружений. «Даже в годы холодной войны мы уступали: и атомная бомба, и средства доставки оружия у нас появлялись на пять лет позже», — отметил Кошкин.