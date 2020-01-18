Кошку, найденную на могиле уральской целительницы, продают за 20 млн рублей

Кошка якобы обладает магической силой Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Житель Новороссийска разместил в интернете объявление о продаже кошки со сверхъестественными способностями. По словам мужчины, он нашел ее на могиле целительницы Дуняши в селе Чудиново (Челябинская область).

«На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у нее [целительницы Дуняши] помощи я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание», — пишет продавец в объявлении на сайте Avito. После этого, как утверждает хозяин кошки, он начал видеть вещие сны, и в одном из них питомец попросил продать его, а вырученные деньги отдать на благотворительность. Теперь россиянин продает кошку за 20 миллионов рублей, однако согласен на торг. Он также предложил свою помощь в перевозке животного в любой город России.

Могила Евдокии Маханьковой, известной в народе как святая Дуняша, привлекает туристов со всей России слухами о целебных свойствах. Маханькова до сих пор не канонизирована, однако сейчас ведется сбор документов по причислению ее к лику святых. Многие почитают ее за праведный образ жизни и исцеление, которое она, по словам паломников, дарит даже после смерти.