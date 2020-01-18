Член СПЧ пригрозил Урганту уголовным делом

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе увидел в шутках телеведущего Ивана Урганта признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом юрист сообщил в своем твиттере.
«То, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ, для меня очевидно», — написал Горгадзе. При этом требования православных активистов лишить ведущего российского гражданства адвокат назвал несостоятельными и «популистскими». «Нет оснований в законе», — отметил он.
Ранее православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта российского гражданства. Возмущение вызвал рождественский выпуск программы «Вечерний Ургант», шутки из которого, по их мнению, оскорбили чувства верующих, напоминает агентство Nation News.
Журналист Владимир Познер выразил уверенность в том, что лишение гражданства Урганту не грозит. Депутат Госдумы Наталья Поклонская также поддержала телеведущего.