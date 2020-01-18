Уральский кардиолог рассказал, как пережить резкие перепады температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, габинский ян
Ян Габинский посоветовал метеозависимым людям постоянно контролировать свое давлениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Метеозависимые люди во время перепадов температуры должны уберечь себя от стрессов. Таким мнением с «URA.RU» поделился глава Уральского института кардиологии Ян Габинский.

«Хорошо было бы, если бы они [метеозависимые люди] следили за своим артериальным давлением. И еще, чтобы не забывали принимать лекарства, потому что это очень важно», — заявил «URA.RU» кардиолог. По его словам, в нестабильную погоду следует воздержаться от физических нагрузок. Он подчеркнул, что метеозависимые люди должны постоянно контролировать состояние своего здоровья.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила о том, что на следующей неделе, начиная с четверга, температура воздуха в центральном регионе России после продолжительного потепления опустится ниже нуля, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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