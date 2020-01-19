18 января 2020

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил экстренную посадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, самолет, utair, ютейр, ютэйр
Самолет авиакомпании «Ютэйр» совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-МансийскаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет авиакомпании «Ютэйр» из-за утечки топлива. Лайнер выполнял рейс ATR72 из Екатеринбурга в Сургут.

Самолет, вылетевший из Кольцово в 21 час 12 минут по местному времени должен был приземлиться в Сургуте через 2,5 часа, однако до пункта назначения он не долетел.

«Сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе «Ютэйр» РИА «Новости».

На данный момент перевозчик готовит резервный борт. Пассажирам пообещали обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Планируется, что в аэропорт Сургута пассажиров доставят в 00 часов 30 минут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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