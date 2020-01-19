Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании «Ютэйр» совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет авиакомпании «Ютэйр» из-за утечки топлива. Лайнер выполнял рейс ATR72 из Екатеринбурга в Сургут.
Самолет, вылетевший из Кольцово в 21 час 12 минут по местному времени должен был приземлиться в Сургуте через 2,5 часа, однако до пункта назначения он не долетел.
«Сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе «Ютэйр» РИА «Новости».
На данный момент перевозчик готовит резервный борт. Пассажирам пообещали обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Планируется, что в аэропорт Сургута пассажиров доставят в 00 часов 30 минут.