В Челябинске опровергли слова мальчика, который пожаловался на побои в семье

Ирина Буторина заявила, что нельзя создавать некомфортные условия для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информация о жестоком обращении в семье мальчика, которого сняли с водосточной трубы в Озерске, не подтвердилась. Об этом на своем сайте сообщило Министерство социальных отношений по Челябинской области.

«Семья мальчиков на учете в органах социальной защиты не состоит. Информация о возможном жестоком обращении в семье по данным органов полиции не подтвердилась», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас с семьей работают специалисты соцзащиты, в частности психолог. Также подчеркивается, что сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Глава министерства Ирина Буторина заявила, что важно правильно помочь семье. При этом она добавила, что нельзя создавать условия, в которых дети будут испытывать стресс. По ее словам, за развитием ситуации следит министерство.

Ранее случайный прохожий в Озерске спас мальчика, который повис на водосточной трубе. По рассказам очевидцев, по этой трубе до него спустился другой мальчик. Позже мужчина, который спас мальчика, заявил, что тот пожаловался ему на о побои в семье.