Опубликовано видео драки в ямальском ночном клубе, после которой умер посетитель

В Следственном комитете выясняют обстоятельства инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Драка между посетителями ночного клуба «Зодиак» в городе Лабытнанги была зафиксирована камерами. Видео опубликовано на Youtube.

На кадрах видно, как в фойе заведения собрались несколько мужчин. Один из них провоцирует драку, после чего в потасовку вмешиваются остальные. Также на видео зафиксирован момент, когда один из посетителей клуба от многочисленных ударов неоднократно падает на пол. После своего последнего падения он скончался.

Ранее в Следственном комитете по Ямалу «URA.RU» подтвердили гибель мужчины в результате драки. Новых подробностей по факту происшествия пока нет, сотрудники ведомства продолжают проверку. Получить комментарий представителей клуба «Зодиак» «URA.RU» не удалось.