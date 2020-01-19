Разработчик поправок в Конституцию раскрыл, какие статьи останутся неизменными

О необходимости внесения поправок в Конституцию президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Изменение конституции РФ в 2020 году

Первая и вторая главы Конституции, которые касаются основ конституционного строя, а также прав человека и гражданина в России, в новой редакции останутся неизменными. Об этом «URA.RU» сообщила одна из участниц рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее сопредседатели рабочей группы опубликовали заявление, где сообщили о необходимости прописать механизм, по которому россияне будут голосовать за предложенные поправки, напоминает RT.

«Для меня было особенно важно, что на первом же заседании рабочей группы Владимир Владимирович [Путин] подчеркнул, что первая и вторая главы Конституции останутся незыблемыми», — отметила Мерзлякова в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Омбудсмен добавила, что сейчас рабочая группа обсуждает внутренние вопросы, акцент делается на замечаниях, которые президент высказал в своем послании. Это закрепление прожиточного минимума в Конституции, добавление «пенсионной статьи» и ограничения для судей Верховного и Конституционного судов, членов правительства в получении второго гражданства.

Мерзлякова считает, что более точно о поправках можно будет говорить с февраля. Со следующего месяца сама омбудсмен планирует посещать российские города, где будет обсуждать будущие изменения с населением. Мерзлякова также добавила, что уже сейчас россияне могут оставлять свои пожелания по поправкам на ее сайте и на сайте председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. «Я всегда за то, чтобы работать с народом», — заключила омбудсмен.