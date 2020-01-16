Путин объяснил суть поправок в Конституцию

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал, что значат поправки в КонституциюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Поправки в Конституцию связаны с повышением роли гражданского общества и политических партий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ранее выдвинутые им изменения в Конституцию страны.

По его словам, цель поправок заключается в том, чтобы «обеспечить развитие России как правового, социального государства. «Смысл этих поправок — <…> повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества и роль политических партий», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

Ранее Путин во время обращения к Федеральному собранию анонсировал поправки в Конституцию России, напоминает RT. Согласно новым поправкам, чиновники не смогут иметь иностранное гражданство; кандидат на пост президента России должен будет проживать в стране не менее 25 лет на постоянной основе. Также благодаря Путину парламент получит возможность назначать премьер-министра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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