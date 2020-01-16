Путин объяснил суть поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию связаны с повышением роли гражданского общества и политических партий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ранее выдвинутые им изменения в Конституцию страны.
По его словам, цель поправок заключается в том, чтобы «обеспечить развитие России как правового, социального государства. «Смысл этих поправок — <…> повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества и роль политических партий», — цитирует Путина «
Ранее Путин во время обращения к Федеральному собранию анонсировал поправки в Конституцию России, напоминает RT. Согласно новым поправкам, чиновники не смогут иметь иностранное гражданство; кандидат на пост президента России должен будет проживать в стране не менее 25 лет на постоянной основе. Также благодаря Путину парламент получит возможность назначать премьер-министра.