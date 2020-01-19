«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

Доход семьи Михаила Мишустина образовался из инвестирования в депозиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги за пять лет. Согласно данным ФНС России, доход супруги Мишустина значительно больше, чем у нового председателя правительства.

Судя по информации, опубликованной « Коммерсантом », Михаил Мишустин в 2014—2018 годах заработал 99,9 млн рублей, его супруга Владлена Мишустина — 434,5 млн рублей. «Анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год», — пишет издание.

Как следует из деклараций, основная часть дохода Мишустина является результатом инвестирования средств, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank. В 2010 году часть своих активов Мишустин передал жене, после чего она начала получать дивиденды. В дальнейшем Владлена Мишустина разместила полученные средства на депозитах и получала по ним проценты.

Если рассматривать доход за каждый год, то доходы Мишустина составили 23,2 млн рублей (2014 год), 19,5 млн рублей (2015 год), 18,9 млн рублей (2016 год), 19,3 млн рублей (2017 год), 19 млн рублей (2018 год). Доход Владлены Мишустиной за эти же года соответственно составлял 160,1 млн рублей (2014 год), 80,9 млн рублей (2015 год), 77,3 млн рублей (2016 год), 68,5 млн рублей (2017 год), 47,7 млн рублей (2018 год).

Михаил Мишустин 16 января возглавил правительство России. Это произошло после того, как кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе подал в отставку, напоминает RT.