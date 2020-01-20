19 января 2020

Военный журналист раскрыл тактику США при столкновениях с Россией в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com., оппозиция, флаг сирии
По мнению Виктора Баранца, США пытается получить больше нефтяных месторождений в СирииФото: depositphotos.com
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Война в Сирии

Американские военные стремятся получить контроль над прибыльными нефтяными месторождениями в Сирии, при этом используют в своих целях курдские военные формирования. Это не нравится сирийскому правительству и России, что чревато военными столкновениями. Таким мнением с «URA.RU» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее сообщалось, что американские военные не пустили российских солдат к нефтяному месторождению Румелайн на севере Сирии. Свои действия они объяснили тем, что месторождение принадлежит курдам, с которыми США имеет союзнические отношения.

Баранец отметил, что похожее столкновение уже случалось, когда подразделение российской армии пыталось проникнуть в Заевфратье и взять под контроль одно из нефтяных месторождений на этой территории. Американцы встретили россиян огнем, большие потери понесли обе стороны.

«Я предвижу, что американцы продолжат руками курдов удерживать месторождения и контрабандным образом продавать нефть, поэтому будут новые инциденты и Россия из этого сделает вывод», — рассказал Баранец в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, чтобы ответить американцам и уберечь личный состав, Россия может подготовить специальные сирийские формирования, которые будут выдавливать американские войска.

По словам эксперта, американцы пытаются все сильнее укрепиться в Сирии и ведут политическую игру с курдами. Они пообещали передать им нефтяные месторождения после своего ухода, поэтому курды готовы гибнуть и отражать атаки сирийской армии, считает Баранец.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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