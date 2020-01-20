Военный журналист раскрыл тактику США при столкновениях с Россией в Сирии

Американские военные стремятся получить контроль над прибыльными нефтяными месторождениями в Сирии, при этом используют в своих целях курдские военные формирования. Это не нравится сирийскому правительству и России, что чревато военными столкновениями. Таким мнением с «URA.RU» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ранее сообщалось, что американские военные не пустили российских солдат к нефтяному месторождению Румелайн на севере Сирии. Свои действия они объяснили тем, что месторождение принадлежит курдам, с которыми США имеет союзнические отношения.
Баранец отметил, что похожее столкновение уже случалось, когда подразделение российской армии пыталось проникнуть в Заевфратье и взять под контроль одно из нефтяных месторождений на этой территории. Американцы встретили россиян огнем, большие потери понесли обе стороны.
«Я предвижу, что американцы продолжат руками курдов удерживать месторождения и контрабандным образом продавать нефть, поэтому будут новые инциденты и Россия из этого сделает вывод», — рассказал Баранец в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, чтобы ответить американцам и уберечь личный состав, Россия может подготовить специальные сирийские формирования, которые будут выдавливать американские войска.
По словам эксперта, американцы пытаются все сильнее укрепиться в Сирии и ведут политическую игру с курдами. Они пообещали передать им нефтяные месторождения после своего ухода, поэтому курды готовы гибнуть и отражать атаки сирийской армии, считает Баранец.