Уральский полпред выполнил срочную задачу от Владимира Путина

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в Екатеринбурге вручил первым десяти ветеранам в УрФО медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ее удостоены все участники Великой Отечественной войны. Провести торжественные церемонии во всех регионах Российской Федерации, в странах СНГ и в дипмиссиях за границей поручил президент Владимир Путин.
В соответствии с указом президента награды получили уральцы: Cемен Усков, Татьяна Чиркова, Николай Метелев, Сергей Сметанин, Елизавета Смоленцева, Дмитрий Устинов, Сергей Терехов, Александр Степанов, Евгений Поляковский, Александр Леднев.
«18 января Путин вручил медали „75 лет Победы в Великой Отечественной войне“. Нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем День победы. <…> Разрешите от имени президента выразить слова признательности, пожелать здоровья», — обратился к ветеранам Николай Цуканов.
В ближайшее время аналогичные церемонии пройдут в других муниципалитетах УрФО.