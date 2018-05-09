Как уральский ветеран чуть не женился на дочке маршала Рокоссовского

11:00 09 мая 2018 0

Александр Леднев — в Екатеринбурге один из самых заслуженных участников Великой Отечественной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Их остается все меньше — участников Великой Отечественной войны. Два года назад «URA.RU» рассказывало о последнем на Среднем Урале Герое Советского Союза Николае Григорьеве и последнем полном кавалере ордена Славы (приравнены к Героям Советского Союза) Иване Юрасове — ни того, ни другого уже нет в живых. Многим ветеранам Великой Отечественной сегодня уже за 90. Тем ценнее каждый из них: их память хранит живые воспоминания о той страшной войне, забывать о которой нельзя.

Александру Васильевичу Ледневу — 94. Несмотря на возраст, он бодр и весел. «С памятью у меня все в порядке! — говорит он гордо, когда мы, напросившись в гости, спрашиваем, сможет ли он вспомнить события военных лет. — Восемь миллионов 460 тысяч 487!». Оказывается, это не сумма на счете в банке, а номер комсомольского билета. «Представляете, я до сих пор его помню!» — говорит Леднев (в ВЛКСМ он вступил еще в 1939-м — прим. ред.).

Александр Васильевич Леднев — гостеприимный хозяин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Саша родился и вырос в деревне в Челябинской области, в семье мельника. Перед войной окончил курсы шоферов, а вот закончить школу не успел — в марте 1942-го ему пришла повестка, и парня отправили служить в автомобильный полк, бойцы которого перегоняли технику, поступавшую в СССР по лендлизу через Иран. Машины принимали в Беслане и через полстраны гнали на фронт. Ледневу пришлось сидеть за рулем и «Студеббекера», и «Шевроле», и «Виллисов».

Боевое крещение он получил на Калининском фронте в городе Верхние Луки. «Наш состав стоял на станции, когда начался налет — немецкие самолеты стали бомбить город, — вспоминает Александр Васильевич. — Мы сидели в «теплушке», сержант Зайцев говорит: «Если открыть сейчас дверь и сказать: «Спасайся, кто может?» — куда мы ночью пойдем? Будем здесь. Попадет бомба — значит, будет такая наша смерть».

По словам Леднева, страшно было не только от взрывов бомб — немцы сбрасывали с транспортных самолетов продырявленные бочки.

«Когда они летели — издавали такой звук, будто бы чудовище кричит. А нам, пацанам, было тогда по 18-19 лет. Было очень страшно!» — вспоминает ветеран.

Потом началась операция «Багратион» (освобождение Белоруссии) — Саше приходилось и вывозить раненых, и доставлять на передовую грузы — оружие, продукты питания. За это время две машины Леднева были подбиты.

Шоферское удостоверение Леднева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Затем он перевелся в 105-й стрелковый полк, входивший в 65-ю армию 1-го Белорусского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский. Принимал участие в штурме Варшавы, потом — Кенигсберга, затем его фронт ушел в Восточную Пруссию. Войну он закончил в Штеттине (город на Балтике), после чего его направили служить в Польшу, в Северную группу войск, штаб которой находился в городе Лигниц — там уралец отслужил два года.

«31 декабря 1946 года мы пришли в Дом офицеров, чтобы отпраздновать Новый год — туда же пришли и Рокоссовский с женой и дочкой, — вспоминает Александр Васильевич. — А я неплохо танцевал — научился еще в десятом классе. И вдруг объявляют дамский вальс.

Смотрю, дочка Рокоссовского подходит ко мне и приглашает меня на танец. Ну, потанцевали, как водится. После танца подвожу ее к отцу. Он смотрит на меня и спрашивает: «Откуда, сержант?».

Я ответил, что с Урала. Маршал говорит: «Уральцы и сибиряки очень хорошо воевали!». Разговорились. Он и говорит: «Зачем тебе ехать на Урал? Вон, моя дочка, сыграем свадьбу!». Впрочем, к словам маршала молодой боец отнесся как к шутке. «На прощание пожал мне руку», — вспоминает Леднев.

Леднев показывает свой архив Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 1947-м Александр демобилизовался и вернулся к родителям на Урал. Поступил в Челябинский педагогический институт на истфак, но из-за проблем со здоровьем пришлось перейти на заочное обучение. Женщина-директор сельской школы, узнав об этом, уговорила его пойти в школу учителем — фронтовик вел занятия одновременно у второго и четвертого классов.

Но вскоре его выбрали делегатом на районную комсомольскую конференцию, на которой избрали первым секретарем райкома комсомола — несколько лет ему пришлось мотаться по всему району: в «подчинении» у первого секретаря были 26 колхозов и один совхоз, везде надо было организовывать работу с молодежью.

Фото, сохранившиеся с фронта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 1952-м в жизни Леднева вновь случился крутой поворот — его во второй раз призвали в армию. «Я приехал в Свердловск (Екатеринбург), — вспоминает он. — Там, где сейчас находится штаб ПВО на улице Первомайской, были курсы усовершенствования офицерского состава, я их закончил с отличием, и меня отправили служить в Удмуртию». Но через год с небольшим он вновь вернулся на Урал — преподавать в Свердловском суворовском училище. А в 1957 Леднева отправили в Группу советских войск в Германии, где он прослужил до 1962 года.

После демобилизации Александр вернулся в Екатеринбурге и стал работать председателем добровольного спортивного общества «Трудовые резервы», которое подготовило многих известных спортсменов и тренеров. Среди них — звезды художественной гимнастики сестры Назмутдиновы, лыжница Зинаида Амосова и тренер по волейболу Николай Карполь. Именно с легкой руки ветерана Леднева и началась звездная карьера будущего наставника советской сборной по волейболу.

«Карполь был, можно сказать, мой воспитанник — он ко мне пришел, и я принял его на работу тренером», — вспоминает Александр Васильевич.

Тогда же случилась встреча Леднева с Юрием Гагариным. «В 65 году я, как делегат от Свердловской области, был приглашен в Москву в Большой Кремлевский дворец на всесоюзное совещание работников трудовых резервов СССР, — вспоминает ветеран. — На конференции выступал и первый в мире космонавт. После концерта состоялся фуршет, и к нашей уральской делегации подошел Гагарин с маленькой рюмочкой: „Молодцы, уральцы!“, дескать, достойно воевали на фронте. Разговорились — он сказал, что ему хотелось бы побывать на Урале — мы пригласили его в гости. Даже сфотографировались на память, но это фото мне так и не прислали».

Поздравление с Днем Победы от президента России Владимира Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU

После Леднев работал замдиректора профессионально-технического училища №3 в Свердловске, затем — в областном управлении профтехобразования начальником отдела. Последние годы он был заместителем председателя Свердловского областного комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы. Сегодня Леднев — председатель старейших ветеранов Великой Отечественной в городском Совете ветеранов Екатеринбурга. Участвовал в 18 парадах «ножками» (в Москве и в Екатеринбурге), на двух последних парадах его уже везли на машине. Но в этом году Александр Васильевич вынужден отказаться от участия в параде: здоровье уже не позволяет.

У Леднева — полный китель наград. Среди них — медали «За отвагу», за взятие Варшавы, за штурм Кенигсберга, а также орден Дмитрия Донского, врученный Патриархом Алексием II. Александр Васильевич воспитал дочь и сына, у него три внучки и целая куча правнуков — все они живут в разных городах России, а также за рубежом — в Швейцарии. Сын Леднева, который сам давно уже дедушка (ему 68 лет), до сих пор работает оператором, участвуя в проектах Свердловской киностудии.

Смотрите фоторепортаж: «URA.RU» в гостях у ветерана Александра Васильевича Леднева:

Александр Васильевич показывает свои награды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фронтовые фото Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вверху слева — орден Дмитрия Донского, в центре — настоящие фронтовые награды: медали «За отвагу!», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветераны участвуют в возложении цветов к памятнику маршалу Жукову Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото с губернаторами: Эдуардом Росселем, Александром Мишариным, Евгением Куйвашевым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прием ветеранов у первого уральского полпреда Петра Латышева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Любимые маршалы Леднева Жуков и Рокоссовский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Листаем фотоальбом Александра Васильевича Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Васильевич с внуками (вверху) и его дети (внизу, 60-е годы, СССР) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Васильевич Леднев — заслуженный ветеран Фото: Анна Майорова © URA.RU