Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы Чечни

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров отказался работать за пределами ЧечниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не собирается покидать свой пост. Об этом сообщает telegram-канал РИА «Новости».

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, никогда мне не предлагали другую должность», — цитирует агентство Кадырова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что главе Чечни предложили стать полномочным представителем президента России. В качестве доказательства журналисты привели тот факт, что с понедельника Кадыров находится на больничном и сейчас его обязанности исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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