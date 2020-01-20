Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы Чечни

Рамзан Кадыров отказался работать за пределами Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не собирается покидать свой пост. Об этом сообщает telegram-канал РИА «Новости».
«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, никогда мне не предлагали другую должность», — цитирует агентство Кадырова.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что главе Чечни предложили стать полномочным представителем президента России. В качестве доказательства журналисты привели тот факт, что с понедельника Кадыров находится на больничном и сейчас его обязанности исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев.