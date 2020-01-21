На Урале затягивают сдачу градообразующего СИЗО

В Камышлове не могут закончить следственный изолятор по европейским стандартам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) больше семи лет не может достроить СИЗО европейского стандарта в Камышлове (Свердловская область). Его должны были открыть к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Об этом «URA.RU» рассказал глава города Алексей Половников.

«Для нашего города эта стройка была интересна и перспективна. За счет нее мы рассчитывали развивать нашу территорию. Теперь каждый год открытие переносится. Нам говорят, что нужно достроить, решить проблемы с охранной системой. Сейчас информация — [открытие] переносится на неопределенный срок. Ситуация очень напрягает и расстраивает», — рассказал глава города.

Изначально предполагалось, что первое в Свердловской области СИЗО европейского уровня даст городу 700 дополнительных рабочих мест. «Также планировалось строительство газовой котельной и двух пятиэтажных домов для сотрудников. Пока ничего из этого не построено», — уточнил Половников.

В пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что здание СИЗО в Камышлове начали строить подрядчики в 2011 году вразрез с согласованным планом. Сейчас сооружение необходимо достраивать и подводить к нормативам. «В прошлом году аудиторская компания оценила и дала полное заключение по состоянию зданий. Готовность объекта на данный момент [оценивается] в 91%. По федеральной целевой программе на строительство СИЗО в 2023 году будет выделено 49,2 млн рублей», — отметили в ведомстве.