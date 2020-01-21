20 января 2020

«Ведомости»: с приходом нового начальника Генпрокуратуре могут вернуть функции следствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Генпрокуратура может получить полномочия Следственного комитетаФото: Софья Сандурская © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

С назначением нового генпрокурора надзорному ведомству могут вернуть функции следствия. Ранее президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру нового главы ведомства — зампредседателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова.

Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, проект поправок в Конституцию России содержит новые функции для прокуратуры. «По мнению источника в органах прокуратуры, внесение этой поправки во многом объясняет назначение генпрокурором следователя Краснова», — пишет издание. При этом слухи о возвращении следствия в органы прокуратуры ходят давно, однако в каком объеме эта функция будет передана, пока не известно.

Как писало «URA.RU», следствие было выделено из Генпрокуратуры в 2007 году, тогда СК еще входил в структуру ведомства. Однако уже в 2011 году СКР стал независимым органом. С самого основания его главой является Александр Бастрыкин. Между ведомствами часто возникали конфликты.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул должность 20 января. В этот же день Путин предложил назначить на его пост замглавы СК Краснова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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