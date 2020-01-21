Екатеринбургский телеканал пошел на сокращения ради нового формата

ЕТВ будет менять формат, чтобы избежать кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Гендиректор ЕТВ Владимир Злоказов собирается переформатировать телеканал (работает в интернете и в кабельном ТВ). В беседе с «URA.RU» медиаменеджер сказал, что пока не будет раскрывать готовящихся изменений, но подтвердил, что они, в том числе, предполагают сокращения в организации.

«У меня были консультации с руководством. Готовлю переформатирование, будет оптимизация», — сказал «URA.RU» Злоказов. Он также заверил, что ЕТВ продолжит вещать в кабельном формате.

Однако несколько источников «URA.RU» сообщили, что в компании обсуждается вариант закрытия редакции телеканала с сохранением интернет-ресурса ЕТВ. Якобы на телевещание у ЕТВ не хватает средств, а поиски инвесторов Злоказовым пока не увенчались успехом. «Сегодня телевидение в регионах может работать только при господдержке», — заметил один из собеседников агентства.

Владимир Злоказов раньше руководил еще одним городским телеканалом — «Студией-41», который долгое время считался рупором мэрии Екатеринбурга. После смены администрации города компания погрузилась в кризис и была продана свердловским властям. Медиаактив взяла в свое управление директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова.