В Пермском крае мужчина заставлял пасынка стоять на макаронах

Над ребенком издевались с четырех лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителя города Красновишерска Пермского края будут судить за издевательства над пасынком. Мужчина избивал ребенка, оскорблял, а также ставил коленями на макароны. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как сообщают в СК, жертвой мучителя стал сын его сожительницы 2012 года рождения. Ребенка избивали с 4-летнего возраста, однако стало известно об этом только сейчас. «Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе предварительного следствия мужчина был взят под стражу. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось о другой резонансной истории с домашними издевательствами над детьми. В Омске мужчина в качестве наказания ставил пасынка на гречку, которая вросла ему в колени, и снимал это на видео. В дальнейшем ребенка поместили в интернат, но позднее вернули в семью. Мать заявила, что намерена продолжить воспитывать сына.