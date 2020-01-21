Будущий глава Генпрокуратуры РФ высказался о реформе ведомства

Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов ответил на слухи о возможных изменениях после его назначения на новую должность. Никаких реформ ждать не стоит, заявил он в ходе выступления в Совете Федерации.
Следственный комитет был выделен из Генпрокуратуры в 2011 году в самостоятельный орган. После этого между ведомствами начали возникать разногласия. 20 января генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост, и в этот же день президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру зампредседателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова. Как писало издание «Ведомости», с приходом нового руководителя Генпрокуратуре могут вернуть функции следствия. Однако Краснов данное предположение опроверг.
«В настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа [проведенная в 2011 году] была эффективной», — цитирует Краснова ТАСС. По его словам, полномочия обоих органов — Генпрокуратуры и Следственного комитета — регулируются законом. И полномочий Генпрокуратуры в надзоре над следствием хватает, уверен он.