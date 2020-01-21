Адвокаты срочника Шамсутдинова потребовали рассекретить его уголовное дело

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Адвокаты тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова выступили с требованием к прокуратуре рассекретить уголовное дело срочника, расстрелявшего сослуживцев под Читой. Об этом «URA. RU» рассказал один из адвокатов подсудимого Руслан Нагиев. Он считает, что у следствия нет никаких основнаний скрывать детали расследования.

«Да, мы подали жалобу в прокуратуру, потому что не согласны с тем, что дело засекретили. К тому же, это было сделано уже после того, как дело было оглашено. Когда избирали меру пресечения, когда продлевали меру пресечения, это же дело полностью находилось в суде.И сотрудники канцелярии его видели, и помощники судей, адвокаты по назначению. А ограничения ввели только когда подключились другие адвокаты, то есть, мы с Равилем Тугушевым», — сообщил Нагиев агентству.

Ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать какие-либо сведения, связанные с расследованием уголовного дела стрелка. По одной из версий, это произошло сразу после того, как юристы начали делиться деталями хода следствия с журналистами.

Срочник из Тюменской области 25 октября 2019 года устроил массовый расстрел в воинской части под Читой. Жертвами стрелка стали восемь человек. Еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале. Шамсутдинов принес извинения родным и близким своих жертв в письме, отправленном отцу Салиму Шамсутдинову. В нем же он написал, что из-за дедовщины служба в армии для него превратилась в ад.

В конце прошлого года срочника этапировали в Москву, где ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. До места он еще не добрался.