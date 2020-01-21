Путин назначил Юрия Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе

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Совещание с Генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Екатеринбург, чайка юрий
Юрий Чайка станет полпредом Владимира ПутинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-генпрокурор Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО», — приводит ТАСС сообщение Пескова. Отмечается, что Чайка принял предложение главы государства. Отметим, что полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов ранее тоже занимал пост генерального прокурора.

Ранее Юрий Чайка ушел в отставку с поста генерального прокурора РФ. На его место Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова, пишет RT. По данным источника «URA.RU», Краснов входит в ближний круг главы Следкома Александра Бастрыкина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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