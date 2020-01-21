Два высокопоставленных соратника Юрия Чайки уходят из Генпрокуратуры

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Семинар в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, портрет, гринь виктор
Виктор Гринь решил уйти с должностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной написали рапорты об увольнении. Об этом сообщает telegram-канал Lifeshot со ссылкой на собственные источники.

20 января свой пост покинул генпрокурор РФ Юрий Чайка. В этот же день вместо него президент России Владимир Путин предложил кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова. Он, в свою очередь, заявил, что с приходом на новую должность не планирует проводить реформы по возврату Генпрокуратуре функции следствия.

Стоит отметить, что Гринь как и Чайка учился в Свердловском юридическом институте.

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