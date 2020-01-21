Два высокопоставленных соратника Юрия Чайки уходят из Генпрокуратуры

Виктор Гринь решил уйти с должности
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной написали рапорты об увольнении. Об этом сообщает telegram-канал Lifeshot со ссылкой на собственные источники.
20 января свой пост покинул генпрокурор РФ Юрий Чайка. В этот же день вместо него президент России Владимир Путин предложил кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова. Он, в свою очередь, заявил, что с приходом на новую должность не планирует проводить реформы по возврату Генпрокуратуре функции следствия.
Стоит отметить, что Гринь как и Чайка учился в Свердловском юридическом институте.