В Екатеринбурге генконсул Великобритании слег с температурой

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге недавно прилетел на Урал с родины простуженным. Об этом сообщил URA.RU источник в дипломатическом ведомстве.
«Генконсул Ричард Дьюэлл вернулся из Великобритании в Екатеринбург с температурой. В больницу дипломат не обращался, лечится в своей в квартире. Он вернулся из страны, где имеется много заболевших коронавирусом, но проверку в России, пользуясь дипломатическим статусом не проходил. Таким образом, пока неизвестно, обыкновенная у консула простуда, или же коронавирус», — рассказал инсайдер.
«Мы обычно не комментируем состояние здоровья работников консульства, но о таком я слышу впервые, это неправда», — заявила URA.RU Елена Чеснокова, пресс-секретарь генконсульства Великобритании в Екатеринбурге.