В Екатеринбурге из жилого квартала люди в защитных костюмах эвакуировали двоих жильцов

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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помощь, скорая медицинская помощь
На месте работали врачи и полицияФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вечером 20 марта из дома 41 по проспекту Сахарова люди в защитных костюмах увезли двоих жильцов. По словам местных жителей, у них подозревают коронавирус.

Около 19:45 к многоэтажке подъехал автомобиль Nissan Almera, из которого, предположительно, вышли сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении участкового. Возле машины они надели защитные костюмы. Чуть позже, по данным Е1.ru, во двор приехала скорая помощь и сотрудники полиции.

«В 21:01 вышли медики и эти туристы с вещами. Пара пакетов у девушки, пакет и рюкзак у парня. Сели в карету и уехали», — приводит портал слова жителя дома. После того как уехала скорая помощь, подъезд дезинфицировали. По предварительным данным, пара сегодня утром прилетела в Екатеринбург. Жители слышали, что их увезли в 40-ю больницу.

Первый зараженный коронавирусом появился в Екатеринбурге 17 марта. Через некоторое время заболевание было подтверждено у еще шести жителей. Чтобы избежать распространения вируса, в столице Урала усилили меры по дезинфекции общественного транспорта, а все торговые центры перевели на особый режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
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