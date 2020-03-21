В Екатеринбурге из жилого квартала люди в защитных костюмах эвакуировали двоих жильцов

Вечером 20 марта из дома 41 по проспекту Сахарова люди в защитных костюмах увезли двоих жильцов. По словам местных жителей, у них подозревают коронавирус.
Около 19:45 к многоэтажке подъехал автомобиль Nissan Almera, из которого, предположительно, вышли сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении участкового. Возле машины они надели защитные костюмы. Чуть позже, по данным Е1.ru, во двор приехала скорая помощь и сотрудники полиции.
«В 21:01 вышли медики и эти туристы с вещами. Пара пакетов у девушки, пакет и рюкзак у парня. Сели в карету и уехали», — приводит портал слова жителя дома. После того как уехала скорая помощь, подъезд дезинфицировали. По предварительным данным, пара сегодня утром прилетела в Екатеринбург. Жители слышали, что их увезли в 40-ю больницу.
Первый зараженный коронавирусом появился в Екатеринбурге 17 марта. Через некоторое время заболевание было подтверждено у еще шести жителей. Чтобы избежать распространения вируса, в столице Урала усилили меры по дезинфекции общественного транспорта, а все торговые центры перевели на особый режим.
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