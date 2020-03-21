«Единая Россия» готовится усилить партию губернаторами. Среди кандидатов — экс-мэр с Урала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Магаданской области Сергея Носова в Нижний Тагил. Свердловская область, носов сергей, портрет
Сергей Носов может возглавить отделение «Единой России» в Магаданской областиФото: Анна Майорова © URA.RU

На следущей неделе «Единая Россия» сменит в более чем десяти региональных отделений секретарей. Среди новых руководителей будут губернаторы. Об этом журналистам рассказали источники в партии.

«Ожидается, что на следующей неделе о решении возглавить партию „Единая Россия“ в своих регионах объявят временно исполняющие обязанности губернатора Владислав Шапша в Калужской области и Ростислав Гольдштейн в Еврейской автономной области», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Также, по данным издания, секретарями отделений могут стать экс-мэр Нижнего Тагила, глава Магаданской области Сергей Носов и руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Сергей Носов — уроженец Магнитогорска (Челябинская область). Был назначен на должность губернатора Магаданской области 13 сентября 2018 года. До этого, с 2012 года он возглавлял Нижний Тагил. Также с июля по октябрь 2012 года был вице-губернатором Свердловской области.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...