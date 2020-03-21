На следущей неделе «Единая Россия» сменит в более чем десяти региональных отделений секретарей. Среди новых руководителей будут губернаторы. Об этом журналистам рассказали источники в партии.
«Ожидается, что на следующей неделе о решении возглавить партию „Единая Россия“ в своих регионах объявят временно исполняющие обязанности губернатора Владислав Шапша в Калужской области и Ростислав Гольдштейн в Еврейской автономной области», — пишет «
Сергей Носов — уроженец Магнитогорска (Челябинская область). Был назначен на должность губернатора Магаданской области 13 сентября 2018 года. До этого, с 2012 года он возглавлял Нижний Тагил. Также с июля по октябрь 2012 года был вице-губернатором Свердловской области.