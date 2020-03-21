Снижение тарифов на вывоз мусора в Зауралье называют популизмом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе прямого эфира на ГТРК «Курган» отметил, что тарифы на вывоз мусора удалось снизить, сейчас власти пытаются уменьшить плату за другие услуги. Однако эксперты называют такие действия властей популизмом: в мусорном тарифе не учтена инвестиционная составляющая, а в регионе нужно строить новые полигоны и объекты по сортировке ТБО.

«Плата за мусор в Курганской области для сельских территорий — 79 рублей с небольшим. Для города Кургана — 89 рублей. Это, кстати, тоже недешево. Но если посмотреть год назад, то плата предполагалась 138 рублей для всей Курганской области. И то, что мы год этот выиграли, за что, кстати, получили огромное количество негатива от всех, от кого можно было получить, дало возможность предъявить тариф людям не 138, а 79-89, что гораздо ниже первоначальных значений», — сказал глава Зауралья, отметив, что власти пытаются снизить тарифы и на другие услуги.

По данным источника, плата за вывоз отходов была снижена, несмотря на то что действующий регоператор «Чистый город» существенно увеличил траты на возку мусора — на 250 млн рублей больше, чем планировалось у «Рифея» (прежний регоператор, с которым власти расторгли договор). «Чистый город» освободили от уплаты НДС (20%), при такой льготе тариф «Рифея» был бы на уровне 115 рублей. Зауральский регоператор также не заложил в свой тариф инвестиционную составляющую (деньги на строительство новых полигонов и объектов по сортировке мусора), а без нее реализовать мусорную реформу в полной мере нельзя. Для сравнения: прежний регоператор «Рифей» планировал построить мусоросортировочные станции, завод и полигон. По данным источника, знакомого с ситуацией, без инвестки (то есть в том виде, в каком реформа действует сейчас), у «Рифея» тариф мог быть на уровне 55-60 рублей.

Добавим, строить новые объекты в регионе необходимо — действующие свалки практически исчерпали свои ресурсы. Уже семь полигонов, фигурировавших в Территориальной схеме размещения отходов, не попали в список разрешенных. Крупнейшая свалка — Шуховский полигон — будет выведена из эксплуатации в 2022 году. Средства на новые объекты в рамках мусорной реформы власти Зауралья хотят получить из федерального бюджета.

Эксперты называют снижение тарифа популизмом и «пирровой победой». Политолог Андрей Шуклин уверен, что эта мера даст краткосрочный эффект. «Система сортировки мусора отсутствует, отходы просто вывозятся. А запас прочности полигонов на исходе», — отметил он. Для сравнения он привел Тюменскую область, где сортировка мусора помогает снижать нагрузку на полигон. Эксперт также отметил, что в нынешней экономической ситуации Москва может не дать денег на мусорную реформу, и тогда курганцы станут заложниками торга региональной власти и Федерации. «Если Москва не даст денег, власти придется идти на крайне непопулярные меры», — предупредил Шуклин.