Пермский балалаечник Андрей Киряков снял собственный клип на песню группы Little Big «Uno». Вместе с ним в кадре в качестве солистки в клипе появилась певица Полина Калинина. Свою работу авторы назвали «противовирусное видео».
В песне музыканты призывают не паниковать и заняться спортом, чтоб не допустить заражения коронавирусной инфекцией. «Сидят в квартирах люди. Боятся, что же будет. В Европе страшно выйти даже за хлебом. Но мы живем в России, у нас поля большие. Пойдем на свежий воздух делать упражнения», — поется в треке.
Андрей Киряков — пермский музыкант-балалаечник, регулярно записывает каверы на популярные композиции. Ранее знаменитая немецкая группа Scorpions оценила каверы своих песен от пермского балалаечника.
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