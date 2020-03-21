Пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» клипе. ВИДЕО

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Концерт на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, балалайка, музыкант
Песню пермяки посвятили пандемии коронавирусаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский балалаечник Андрей Киряков снял собственный клип на песню группы Little Big «Uno». Вместе с ним в кадре в качестве солистки в клипе появилась певица Полина Калинина. Свою работу авторы назвали «противовирусное видео».

В песне музыканты призывают не паниковать и заняться спортом, чтоб не допустить заражения коронавирусной инфекцией. «Сидят в квартирах люди. Боятся, что же будет. В Европе страшно выйти даже за хлебом. Но мы живем в России, у нас поля большие. Пойдем на свежий воздух делать упражнения», — поется в треке.

Андрей Киряков — пермский музыкант-балалаечник, регулярно записывает каверы на популярные композиции. Ранее знаменитая немецкая группа Scorpions оценила каверы своих песен от пермского балалаечника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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