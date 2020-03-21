Николай Журавлев соблюдает меры безопасности, но не знает, поступают ли так сотни других людей Фото: Instagram Николая Журавлева

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, прилетающие на родину из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, не могут сдать анализы на COVID-19 и удостовериться, что они не заражены. Об этом URA.RU рассказал уроженец Каменска-Уральского Николай Журавлев, прилетевший из Нью-Йорка в Москву.

За последние 15 дней Журавлев был в Грузии, Турции, а также в трех крупнейших городах США. Из Нью-Йорка он прилетел в Москву. «У всего самолета померили температуру, я объяснил сотрудникам Шереметьево, что был в нескольких странах и могу быть опасным. Меня спросили, почему я не ношу маску и посоветовали обратиться в медпункт после получения багажа, чтобы сделать тест», — рассказывает URA.RU Журавлев. «В медпункте Шереметьево заявили, что тестов они не делают и порекомендовали обратиться в частную клинику. При этом в частных больницах таких анализов не делают», — делится Журавлев.

Уралец самостоятельно покинул территорию аэропорта и поехал на такси до гостиницы. Заселившись в отель, он позвонил по номерам ведомств, указанным в памятке, выданной ему в аэропорту. Там Журавлеву заявили, что он может вызвать скорую, которая возьмет у него мазок на COVID-19. «Но в скорой мне сказали, что нет, сделать это я могу только по прописке. Я прописан в Каменске-Уральском. Но в Роспотребнадзоре мне сказали, что я не имею права покидать Москву. Я подписал бумаги, что не покину отель», — говорит Журавлев.

Журавлев решил сдать общий анализ крови, но сделать это бесплатно он также может только по прописке. Частные лаборатории Москвы не могут выехать к нему, так как он находится на карантине. «В итоге я просто сижу в отеле. В московских ведомствах знают, что я здесь. С персоналом отеля у нас договоренности, они убирают и проветривают номер когда я выхожу в свободное помещение, к примеру, в переговорную комнату, чтобы никого не подвергать опасности. Я честно стараюсь выполнять все предписания, но не могу получить помощь», — сказал Журавлев.

Уралец отмечает, что в самолете из Нью-Йорка с ним прилетело еще 400 человек. «Куда уехали все эти люди из самолета, я не знаю. Я не уверен что все они, как я, выполняют предписания. То, как встречают в Москве прилетевших из „коронавирусных“ стран — это показуха. Они даже не знают, берут ли мазки в аэропорту их же коллеги, сидящие за стенкой», — отмечает Журавлев.

Уралец говорит, что чувствует себя хорошо. Жалуется на небольшое недомогание, но полагает, что это связано с длительными авиаперелетами. «Типичных симптомов у меня нет, но я переживаю не за себя, а за людей из группы риска, которых, в случае чего, могу заразить», — заключил Журавлев.

Получить оперативный комментарий Департамента здравоохранения Москвы на момент публикации материала URA.RU не удалось. В пресс-службе ведомства не взяли трубку.