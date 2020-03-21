Путин пообещал отправить в Италию технику и специалистов для борьбы с коронавирусом

Владимир Путин обсудил пандемию коронавируса с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом, отправив бортами Минобороны необходимую технику и специалистов. Такие договоренности были достигнуты в телефонном разговоре российского лидера с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Звонок состоялся по инициативе Москвы. Лидеры обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию коронавирусу, после чего Путин выразил поддержку итальянскому народу в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, пишет Nation News. В ответ на обращение итальянской стороны президент РФ подтвердил готовность оказать необходимую помощь.

«Планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе „КАМАЗа“ для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Поставки, как отмечается, будут осуществляться при помощи самолетов ВКС России.

Ранее, напомним, стало известно, что в Италии второй день подряд фиксируется рекорд смертности от коронавируса. 21 марта от инфекции умерли 793 человека, днем ранее — 627. Всего, по последним данным, в мире зафиксировано более 303 тысяч заражений, 93,6 тысяч выздоровлений и более 13 тысяч смертей. За последние сутки в России выявили 53 новых случаев заражения. Теперь в стране насчитывается 306 заболевших.