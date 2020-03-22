Британские медики назвали новый симптом коронавируса

Заразившиеся коронавирусом люди могут перестать чувствовать вкус еды и различать запахи. Об этом заявили специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK). Это, как отметили эксперты, может помочь определить наличие заболевания у пациентов, которые переносят COVID-19 бессимптомно.
«Исследователи ссылаются на данные, полученные их Южной Кореи, Китая и Италии. Там у многих пациентов зафиксировали необычный симптом — снижение или потерю обоняния. А в Германии аносмия (потеря обоняния) наблюдалась у двух из трех зараженных», — пишет агентство Nation News со ссылкой на ENT UK.
В мире, по данным ВОЗ и сайта Сoronavirus-monitor, число зараженных достигло от 266 до 303 тысяч человек соответственно. Умерли — от 11 до 13 тысяч. В России пока зарегистрировано 306 случаев заражения.
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