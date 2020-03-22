США стали третьей страной в мире по числу инфицированных коронавирусом

Соединенные Штаты Америки вышли на третье место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчет федеральной и местной статистики.
«США по числу подтвержденных случаев коронавируса оказались на третьем месте», — сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД». Общее число заражений в стране составило 26029, умерли 307 человек, пишет RT.
Больше всего заразившихся Covid-19 по-прежнему в Китае — 81405 человек, среди которых умерли 3261. На втором месте по числу заболевших Италия (53578 человек), она же лидирует в мире по смертности (4825 человек).
В России, по данным на 22 марта, 306 подтвержденных случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Всего в мире более 309 тысяч зараженных, жертвами стали более 13 тысяч, полностью вылечились более 93 тысяч человек.
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