21 марта 2020

США стали третьей страной в мире по числу инфицированных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
В США коронавирусом заболели 26029 человекФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Соединенные Штаты Америки вышли на третье место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчет федеральной и местной статистики.

«США по числу подтвержденных случаев коронавируса оказались на третьем месте», — сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД». Общее число заражений в стране составило 26029, умерли 307 человек, пишет RT.

Больше всего заразившихся Covid-19 по-прежнему в Китае — 81405 человек, среди которых умерли 3261. На втором месте по числу заболевших Италия (53578 человек), она же лидирует в мире по смертности (4825 человек).

В России, по данным на 22 марта, 306 подтвержденных случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса. Всего в мире более 309 тысяч зараженных, жертвами стали более 13 тысяч, полностью вылечились более 93 тысяч человек.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...