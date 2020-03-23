В Перми закончили развешивать все агитационные баннеры, призывающие прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что в территориях региона все установят 23 марта.
«В Перми уже закончили устанавливать баннеры. В понедельник [23 марта] весь край завесят. Всего — более 700 баннеров», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что устанавливать первые баннеры начали в ночь на 20 марта. При этом всю наружную агитпродукцию из-за коронавируса пришлось перепечатывать заново — с баннеров убрали дату общероссийского голосования.
В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что монтаж информационных баннеров стали производить 19 марта. «У подрядчика есть пять дней, чтобы закончить все работы», — уточнили там.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести 22 апреля. В связи с распространением коронавируса организаторы голосования допускают перенос даты голосования на более поздний срок.
URA.RU рассказывало, что в ряде регионов с уже напечатанных и установленных баннеров стали оттирать дату голосования. Также в Прикамье несистемная оппозиция получила финансирование на проведение диверсий.