Правозащитник Форманчук: новые штрафы не заставят водителей отказаться от телефонов

Автоэксперт считает, что социальная реклама была бы эффективнее в борьбе с разговорами по телефону за рулем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Взимание штрафов за разговоры по телефону с российских водителей не заставит их отказаться от телефонов. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, комментируя то, что ГИБДД начнет использовать видеокамеры для фиксации водителей, разговаривающих по телефону за рулем.

«Телефон стал неотъемлемой частью жизни. Штрафы бессмысленны за данное нарушение, потому что они не останавливают никак от использования телефонов. Они у нас вводятся традиционно для пополнения бюджета», — высказался автоэксперт. Он отметил, что проблему разговоров по телефону за рулем врядли кто-то сможет победить.

Форманчук согласен, что разговоры во время вождения это проблема, которая распространена во всех странах. Однако он считает, что бороться с этим лучше с помощью социальной рекламы, как это делают в Европе и США. Автоэксперт добавил, что водитель, который ест за рулем или курит также опасен, как человек, говорящий по телефону. При этом Форманчук подчеркнул, что нет разницы подносить сотовый к уху или говорить по громкой связи.