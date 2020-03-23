В России значительно выросло число заболевших коронавирусом

В России зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 438 человек», — пишет РИА «Новости». При этом количество выздоровевших составило 16 человек. Под наблюдением до сих пор остаются более 50 тысяч человек.
Общее число заболевших COVID-19 в мире составляет около 300 тысяч человек, вылечилось порядка 90 тысяч, умерло 12 тысяч человек. По последним данным, случаи заболевания зафиксированы в 160 странах.
Власти разных стран применяют различные меры для защиты населения от пандемии. Многие закрывают границы и ограничивают авиасообщение, в некоторых странах введен обязательный карантин. В оперативном штабе по коронавирусу в России ранее заявили, что в стране пока не планируют вводить жесткий карантин, напоминает RT.