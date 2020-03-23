22 марта 2020

В России значительно выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в России 438 пациентов с подтвержденным коронавирусомФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 438 человек», — пишет РИА «Новости». При этом количество выздоровевших составило 16 человек. Под наблюдением до сих пор остаются более 50 тысяч человек.

Общее число заболевших COVID-19 в мире составляет около 300 тысяч человек, вылечилось порядка 90 тысяч, умерло 12 тысяч человек. По последним данным, случаи заболевания зафиксированы в 160 странах.

Власти разных стран применяют различные меры для защиты населения от пандемии. Многие закрывают границы и ограничивают авиасообщение, в некоторых странах введен обязательный карантин. В оперативном штабе по коронавирусу в России ранее заявили, что в стране пока не планируют вводить жесткий карантин, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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