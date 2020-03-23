Вернувшись из Китая, чиновница продолжает ходить на работу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор МУП «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения учреждений культуры Екатеринбург» Алена Ерегина не ушла на карантин после возвращения из поездки за границу. Об этом сообщили URA.RU коллеги чиновницы.

«Ерегина неделю назад вернулась из Китая больная. Она продолжает ходить на работу, ведет прием подчиненных, постоянно кашляет и чихает. Но ведь известно, что люди, вернувшиеся из-за границы, тем более с простудой, должны лежать в инфекционном отделении в 40-й больнице», — рассказали работники Управления культуры администрации Екатеринбурга.

Редакция URA.RU дозвонилась до Алены Ерегиной, но женщина заявила, что не будет комментировать ситуацию.

«Я связалась с Еленой Трофимовой (и.о начальника Управления культуры). Она общалась с Ерегиной, никаких признаков респираторных заболеваний не выявлено. Информация о том, что во время отпуска Ерегина куда-либо выезжала из города, у Трофимовой нет», — прокомментировала URA.RU пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков так же побывал за границей, и теперь отправлен в отпуск на две недели.

Согласно указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. уральцам, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, а также жителям, которые получили предписания Роспотребнадзора, необходимо организовать самоизоляцию и обращаться к врачам при появлении первых симптомов заболевания.

Так же URA.RU писало, что в Ставропольском крае главный инфекционист Ирина Санникова вернувшись из-за границы, вышла на работу, скрыла поездку. В отношении Санниковой уже возбуждены два уголовных дела по статьям «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией» и «Халатность».