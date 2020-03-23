Страх перед коронавирусом вынудил уральских чиновников нарушить указание Москвы

Власти городов Среднего Урала перестраховались и отменяли сельскохозяйственные ярмарки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики (ДИП). Теперь местные чиновники будут обязаны вернуть ярмарки из-за распоряжения Минпромторга России.
«Сейчас [Министерство агропромышленного комплекса Свердловской области] направит главам письма о возобновлении работы ярмарок. Запрета на проведение ярмарок нет. Более того, есть рекомендация министерства промышленности и торговли РФ», — сообщили в ДИПе.
По указанию департамента развития внутренней торговли Минпромторга России субъекты должны серьезно увеличить число ярмарок, на которых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. «В первую очередь организовывать ярмарки в местах повышенного сосредоточения покупателей», — говорится в распоряжении. Данные моменты были прописаны в поручении председателя правительства России Михаила Мишустина от 16 марта.
Ранее из-за введения повышенной готовности ярмарки были запрещены в поселке Арти, Асбесте, Карпинске, Первоуральске, Ревде и Серове. В итоге производители сельхозпродукции обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить отраслевые ярмарки «в сложных условиях угрозы роста безработицы и роста банкротства предпринимателей».