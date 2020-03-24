Новое федеральное СМИ, созданное на базе уральского Bombus, открыло корпункты за границей

Интернет-издание «Октагон» обещает открыть корпункты в Риме и Варшаве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Новое федеральное СМИ, созданное на базе екатеринбургского проекта Bombus, будет иметь корпункты в Италии и Польше. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Само интернет-издание будет иметь название «Октагон».

«Пока есть два зарубежных корпункта: в Варшаве и Риме. В редакцию будут поступать материалы из Крыма, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы», — рассказал собеседник. Главред нового проекта, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в беседе с URA.RU подтвердил информацию, уточнив, что в Симферополе будет корпункт по Крыму, а в Ульяновске — корпункт по Приволжскому федеральному округу.

По словам Рябова, сейчас сотрудники издания готовят материалы по различным темам. «Стараемся делать такой контент, чтобы не вступать в конкуренцию с информационными агентствами. Готовим анализ по рынку фармацевтики, по ситуации в различных социальных сферах, есть репортажи из регионов и Италии. Есть истории из жизни крупного бизнеса, есть сюжеты о работе федерального правительства», — объяснил собеседник. Предварительно «Октагон» запустится в первой половине апреля.

Bombus запускался в конце ноября 2019 года с претензией на издание федерального масштаба с главным офисом в Екатеринбурге. Источники «URA.RU» сообщили, что московское руководство готово закрыть проект. В итоге сотрудники редакции присоединились к новому масштабному проекту под руководством Игоря Рябова.