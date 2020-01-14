Инсайд «URA.RU» подтвердился: закрытое на Урале федеральное СМИ получило новых начальников

Шеф-редактором свердловской части редакции нового СМИ станет Алена Ласкутова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральное СМИ на Урале — портал Bombus —, как ранее сообщало «URA.RU» со ссылкой на свои источники, закрылось спустя два месяца после запуска. Сотрудники редакции уже присоединились к новому масштабному проекту, который возглавит руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Об этом агентству сообщил сам главред.

«Сегодня все случилось — все [сотрудники] уже получили картину мира, которая им понравилась. Всем были розданы задания. Был определен шеф-редактор свердловской части редакции — это Алена Ласкутова (бывший продюсер мультимедийного отдела Bombus). Она здесь на месте будет руководить процессом. На днях с ее участием в Москве пройдут рабочие встречи редколлегии. Сейчас тестовый режим, программирование», — рассказал Рябов. Он уточнил, что бывший шеф-редактор редакции Bombus в Екатеринбурге Юрий Дорохов пока воздержался от присоединения к проекту: «в ближайшее время мы встретимся и рассмотрим вариант о возможном взаимодействии».

В беседе с «URA.RU» Рябов уточнил, что у пока безымянного проекта будут в дальнейшем открываться региональные редакции. «Мы сейчас ведем переговоры с конкретными людьми, с небольшими коллективами по многим регионам. Пройти мимо коллектива журналистов ряда ведущих уральских СМИ мы не могли. Сейчас у нас не две редакции, а две части одной редакции: московская и екатеринбургская. Часть служб у нас будет находиться в Москве, другая — в Екатеринбурге. Уральцы будут приезжать и работать в московской редакции, москвичи — наоборот», — рассказал главред.

Получить оперативный комментарий от бывшего главного редактора Bombus Дмитрия Соколова-Митрича не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента «URA.RU».

Bombus запускался в конце ноября 2019 года с претензией на издание федерального масштаба с главным офисом в Екатеринбурге. Источники «URA.RU» сообщили, что московское руководство готово закрыть проект.