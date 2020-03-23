Возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка

К сообщениям СМИ о появлении ребенка возлюбленная Евгения Петросяна отнеслась с юмором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодая возлюбленная и помощница юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, отреагировала на информацию в СМИ о появлении ребенка. К слухам Брухунова отнеслась с юмором, отметив, что о рождении ребенка у пары сообщают уже на протяжении нескольких лет.

«Говорят об этом уже три года!» — написала в своем профиле в Instagram Брухунова, комментируя информацию о том, что она стала мамой. На вопрос подписчицы о том, родилась у возлюбленной Петросяна двойня или тройня, Брухунова ответила: «Петерня (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)».

Ранее СМИ писали о том, что роды Брухуновой приняли врачи одного из главных медицинских центров Дубая. Журналисты предположили, что юморист и его помощница могли воспользоваться услугами суррогатной матери.

По данным СМИ, 30-летняя Брухунова и 74-летний Петросян узаконили свои отношения в конце прошлого года. Однако артист и помощница не комментируют эту информацию.