23 марта 2020

Пушков оценил слова Трампа о готовности помогать Ирану и КНДР в борьбе с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, портрет, пушков алексей
Алексей Пушков считает заявление американцев пустой риторикойФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Слова президента США Дональда Трампа о готовности помогать другим государствам в ситуации с коронавирусом — пустая риторика. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Политик отметил, что заявление США о желании помочь Ирану и КНДР в борьбе с китайской инфекцией в этих странах всерьез никто не воспринимает. «Причем в Тегеране их [слова Трампа] назвали » странными«. Ведь санкции сохраняются. Да, выглядит как пустая риторика», — написал Пушков в Twitter.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, CША занимают третье место по количеству зараженных — 40707 человек. В свою очередь, в Иране число инфицированных составляет 23049 человек, погибших — 1812.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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