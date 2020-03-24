Пушков оценил слова Трампа о готовности помогать Ирану и КНДР в борьбе с коронавирусом

Алексей Пушков считает заявление американцев пустой риторикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Слова президента США Дональда Трампа о готовности помогать другим государствам в ситуации с коронавирусом — пустая риторика. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Политик отметил, что заявление США о желании помочь Ирану и КНДР в борьбе с китайской инфекцией в этих странах всерьез никто не воспринимает. «Причем в Тегеране их [слова Трампа] назвали » странными«. Ведь санкции сохраняются. Да, выглядит как пустая риторика», — написал Пушков в Twitter.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, CША занимают третье место по количеству зараженных — 40707 человек. В свою очередь, в Иране число инфицированных составляет 23049 человек, погибших — 1812.

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