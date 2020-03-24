Накопления россиян упали до четырехлетнего минимума

Ситуация с накоплениями у россиян в прошлом году была близка к кризисным показателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В минувшем году россияне в среднем могли откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% от своей зарплаты. Это самый низкий показатель за последние четыре года.

«Немногим больше значения в кризисный 2014-й год», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на сведения международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно исследованию, больше всего денег удается копить жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа, а также Ямала. В этих регионах накопления составляют от 44,8 до 50,6 тысяч рублей.

Хуже всего со сбережениями дела обстоят у жителей Тюменской области, которые тратят практически все, что заработали. Помимо этого, мало копят граждане РФ, живущие в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Воронежской и Новгородской областях, а также в Бурятии. Их накопления составляют от 1,4 до 3,6 тысяч рублей.

Издание уточняет, что падение цен на нефть и эпидемия коронавируса еще сильнее ухудшат экономическую ситуацию в стране. В итоге положение отразится на доходах россиян и на их возможности откладывать деньги.