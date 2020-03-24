Владельцы кальянных в Югре не спешат закрывать заведения по требованию властей

Владельцы югорских заведений, предлагающие кальяны, ждут официального запрета на прекращение своей деятельности. А отказываться от бизнеса на основании устных просьб главы региона Натальи Комаровой не планируют. Об этом на условиях анонимности рассказали представители бизнес-сообщества из Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.
«Губернатор сказала закрыть кальянные и детские развлекательные центры, а что взамен? Каким образом предприниматели должны выживать?» — задается вопросом владелец кальянной из Нефтеюганска, добавляя, что сейчас и без того наблюдается заметный спад выручки.
Ему вторят опрошенные агентством бизнесмены из других городов. Так, владелец кальянной Сургута рассказал, что слышал о запрете, но следовать ему пока не планирует. «На каких основаниях? Никакого распоряжения на закрытие деятельности нет. У нас одноразовые мундштуки, обрабатываются шланги, все чисто», — рассказывает бизнесмен. С ним согласен и владелец аналогичного заведения в Нижневартовске. «Мы понимаем ситуацию, поэтому усилили контроль за чистотой всех приспособлений для курения. Законных оснований для закрытия услуги сейчас нет», — добавляет еще один опрошенный агентством предприниматель.
О том, что кальянные нужно закрыть, губернатор Югры сказала во время заседания оперативного штаба ХМАО по распространению коронавируса. Об этом же премьер-министра Михаила Мишустина попросил член Общественной палаты России Султан Хамзаев, объясняя это тем, что кальяны невозможно стерилизовать.
В пресс-службах администраций Сургута и Нижневартовска журналисту агентства объяснили, что власти сейчас ведут или готовятся к переговорам с предпринимателями, чтобы вместе принять решение, которое устроило бы всех.
Ранее URA.RU писало, что в Югре меняют правила посещения торговых центров и в ограниченном режиме начали работать кинотеатры.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «