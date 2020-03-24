Российских туристов вернут домой из-за коронавируса

Туроператоры предлагают туристам вернутся в Россию раньше запланированного окончания поездки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Организованные туристы, которые находятся заграницей, вернутся в Россию до конца месяца. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации», — цитирует Догузову RNS . Для тех граждан, у которых куплены билеты на более поздний срок, туроператоры предлагают более ранние варианты возвращения.

Россия приостановила сообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса с 23 марта. Исключение сделано только для вылетов из Москвы в столицы других государств и для чартерных рейсов, которые вывозят россиян из-за границы. Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула предположил, что границы стран Евросоюза могут открыть только через два года. Он отметил, что Европе понадобится достаточно много времени, чтобы улучшить обстановку, связанную с COVID-19.