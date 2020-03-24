Олимпийские игры перенесли на 2021 год

Олимпийские игры отложили на год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду, которая должна была состоятся в Японии в этом году, отложили на лето 2021 года, сообщает Reuters. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Япония и МОК заявили, что полностью отменить игры нельзя, но задержка создаст серьезные материально-технические трудности», — пишет издание. Однако губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что соревнования сохранят название «Токио-2020», уточняет РБК.

Изначально с инициативой о переносе Олимпийских игр выступал глава японского правительства. Ранее он отмечал, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать спортивные состязания. Однако окончательное решение по соревнованиям должны были принять в течение месяца. О том, что летнюю олимпиаду, вероятнее всего, перенесут на следующий год, предупреждал и представитель МОК.

Ожидалось, что Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. В начале марта министр спорта Японии Сэйко Хасимото заявил, что страна готова к проведению летних Олимпийских игр в этом году, несмотря на вспышку коронавируса в новых регионах страны.

Первой страной, отказавшейся от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса, стала Канада. Отправлять своих спортсменов на игры также отказалась Австралия и Норвегия. Позже олимпийские комитеты США и Германии обратились к МОК с просьбой перенести Олимпиаду.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Позже болезнь распространилась более чем на 150 стран. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, известно о 384,5 тысячи зараженных коронавирусом в мире. Более 100 тысяч уже выздоровели, 16,5 тысячи человек погибли.