Автор самой успешной выборной кампании в Челябинске получил контроль над регионом

Президиум регионального политсовета «Единой России» поручил депутату гордумы Челябинска Александру Галкину проект по подготовке кандидатов на муниципальных выборах — самой большой кампании последних лет. Об этом URA.RU сообщил лидер областного отделения ЕР Владимир Мякуш.
«Как замсекретаря регионального политсовета Галкину поручено курировать партийный проект „Школа муниципального депутата“. Часть участников станет кандидатами на нынешних выборах. Кто-то попадет в резерв. Главная задача — подготовить актив, который готов будет успешно представлять партию на выборах и работать в нашей команде», — сказал Мякуш.
«Подобный проект мы реализовали на выборах в райсоветы. Наша задача — подготовить людей к праймериз и выборам, чтобы они показали максимальный результат», — добавил Галкин.
В сентябре в регионе разыграют 3 149 мандатов во всех муниципалитетах, кроме Челябинска и Трехгорного. Во время выборов депутатов райсоветов областного центра минувшей осенью Галкин был в числе руководителей штаба выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“». Из 42 кандидатов избрались 40 человек. Они рассчитывали на значительный пул в гордуме нового созыва, которая формируется из депутатов райсоветов.
Но лидер «молодогвардейцев», депутат Госдумы Владимир Бурматов принял решение областных и городских властей, согласно которым часть его людей не попала в гордуму. Некоторые МГЕРовцы сочли это предательством. Галкин переориентировался на мэра Наталью Котову и получил пост председателя комиссии в гордуме.
Помимо выборов в муниципалитетах нынешней осенью пройдет кампания в Заксобрание региона: 30 человек будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам. Курировать эту кампанию от «Единой России» поручено Бурматову.